La periodista Magaly Medina reaccionó a la entrevista que el notario Alfredo Zambrano concedió al diario Trome luego de confirmarse que la pareja se divorciará.

Todo ocurrió en “Magaly TV La firme”, donde la ‘urraca’ contó que sus reporteros le insistieron tanto hacer la nota, que no le quedó otra opción.

“Hoy ha sido noticia y esto, voy a hablar de la libertad que hay en mi programa, porque aunque yo a los ‘urracos’ les puede decir que ese tema no se va a tocar, ellos se imponen y me dicen que sí se va a tocar”, dijo Magaly Medina.

Tras la nota, la periodista aseguró que no tiene nada que comentar sobre las declaraciones de su todavía esposo:

“Como esta nota ha sido hecha sin mi supervisión, sin mi tutela, sin mi corrección, ya la he visto al aire... entonces no tengo nada más que decir, sin comentarios”, comentó Magaly Medina, quien agregó que “ya no voy a comentar nada”.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

TE PUEDE INTERESAR