Yahaira Plasencia volvió a ser consultada por su mediática relación con Jefferson Farfán, la cual terminó hace varios meses, según ella misma confirmó en entrevista con Carlos ‘Tomate’ Barraza, en Radiomar.

“¿Cuánto tiempo de soltera lleva Yahaira?”, le preguntó el artista, pues se especula que cuando la ‘reina del totó’ estaba en Rusia ya había acabado con la ‘Foquita’. La salsera quiso esquivar la pregunta, pero terminó respondiendo:

“¿Desde cuándo? no te voy a responder... desde hace unos... no he llevado la cuenta (..) Menos (de 4 meses como soltera), mucho menos”.

Además, a la intérprete de ‘Ulala’ le preguntaron si hay posibilidad de reconciliación con el seleccionado nacional.

“No, no, no. Yo estoy enfocada en mis cosas, y creo que él también. Yo estoy proyectadísima en mis cosas, estoy tranquila (...) Déjame solterita, quiero vivir mi vida”.

