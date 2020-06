La cantante, Yahaira Plasencia, no tuvo problemas en referirse a las últimas declaraciones que dio la conductora Rebeca Escribens y el impasse que tuvo con su pequeño hijo, que se volvió viral en las redes sociales.

Y es que la salsera cuenta que le pareció muy graciosa la broma, pese a que la presentadora de América Espectáculos dejó entrever que la ‘Reina del totó’ se habría realizado una liposucción.

“Lo vi en un link que me mandaron y me maté de risa. Obviamente al inicio dije ‘ay Rebeca... qué tiene en la cabeza’, cómo me voy hacer la lipo, no hay forma, yo he estado bastante delicada”, mencionó en el programa ‘Estás en todas’.

Por otra parte, la exchica reality Sheyla Rojas, le consultó a la pareja de Jefferson Farfán si es que lo había tomado de buena manera, debido a la última carta notarial que le habría mandado a Magaly Medina por haberse “jugado” con su salud.

“Lo tomé normal. He tenido la oportunidad de conocer a Rebeca y me parece muy buena onda, chévere, y creo que eso es parte de ella... jugar, bromear, es parte de ella”, señaló.

Finalmente, Yahaira aclaró que no se ha sometido a ninguna intervención estética, solo la operación a sus riñones. “Yo no me he operado para nada, me han operado sí, pero de los riñones”, confirmó.

