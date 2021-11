¡Fuerte y claro! Yahaira Plasencia fue presentada como uno de los nuevos jales de “El Artista del Año”, y tras su paso por el programa de Gisela Valcárcel, no pudo evitar ser consultada sobre la tan polémica fiesta que realizó su expareja Jefferson Farfán en su conocido “búnker”.

Y es que durante una entrevista para “América Espectáculos”, la salsera reveló cuál es la relación actual que tiene con el seleccionado peruano, con quien hace aproximadamente un año terminó su relación amorosa.

“¿Por qué no fuiste a la fiesta de Farfán?”, le preguntó el reportero. “¿Es en serio esa pregunta? ¿Qué voy hacer ahí? No tengo nada que ver hace muchísimo tiempo, igual le deseo todo lo mejor. Siempre lo he dicho, pero no tengo nada que hacer ahí pues”, respondió entre risas.

En ese sentido, la artista también fue consultada sobre si existía la mínima posibilidad de entablar una amistad con el futbolista más adelante.

“La verdad no sé. Yo estoy en mis cosas, no sé nada de él, entonces cada uno por su lado. No sé qué pasará más adelante, la verdad no sé”, finalizó.

