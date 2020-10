Yahaira Plasencia estará como invitada especial en “El Reventonazo de la Chola" para promocionar su nuevo single “Ulala” y como parte del show se animó a cantar algunas canciones de Daniela Darcourt.

Sin embargo, con lo que no contaba la salsera es que sufriría un impasse. Como se puede apreciar en las imágenes, la intérprete de “Cobarde” se encuentra cantando mientras que los bailarines la sostienen de los brazos, ella sube a la silla, pero inesperadamente esta se rompió, provocando que ella se caiga al suelo.

En ese momento Fernando Armas y Manolo Rojas la sostuvieron para que no caiga mal. “Encima que al lugar que me traen no hay buenas sillas”, bromeó la cantante.

