Tilsa Lozano volvió a arremeter contra Yahaira Plasencia durante su conducción en “Mujeres al Mando”. La exmodelo opinó sobre el vestido de la salsera en los Premios Heat.

Tilsa Lozano aseguró que no es un vestido que por lo menos ella hubiera usado en unos premios importantes como los Premios Heat.

“Ósea me parece que es un vestidito así para ponermelo en la tele, no es lo que yo me pondría para unos premios tan importantes ¿no?”, respondió.

Por otro lado, aprovechó para recalcar que no canta, luego de que Sergio George se mostrara molesta pues hasta ahora siguen diciendo que Jefferson Farfán le pagó para que apoye a Yahaira.

“Y si Jefferson apoyó, auspició, yo no le veo nada de malo, Al final era su pareja y si a él le da la gana de apoyarle, operarle, ponerle, operarle las cuerdas vocales para que cante bien, es su problema”.

Previamente, Tilsa Lozano levantó la nota de Yahaira Plasencia y dijo que no da rating.

