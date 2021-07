Karina Calmet decidió opinar sobre el caso de violencia familiar entre John Kelvin y su esposa Dalia Durán a través de sus redes sociales. La actriz peruana le mostró su total apoyo a la cantante cubana, quien denunció a su esposo por violencia física y psicológica.

“Las mujeres jamás deben ser violentadas ni físicamente ni psicológicamente. El violentador/maltratador/asesino: siempre SIEMPRE es el culpable. John Kelvin culpable. No a la violencia, no al maltrato, no al feminicidio, no a los violadores”, escribió Calmet en su cuenta de Twitter.

Con ello, la reconocida artista de 51 años se suma a las filas de personajes que apoyan públicamente a Dalia Durán y creen en su versión de los hechos.

Lady Guillén, Magaly Medina, Melissa Paredes y Janet Barboza son otras figuras que han expresado palabras de apoyo en favor a la cantante cubana.

