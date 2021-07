La expolicía y actual participante de “Reinas del Show”, Jossmery Toledo, salió al frente luego de que Belén Estévez le dijera “tombita” como jurado. Esta palabra le molestó y este jueves recordó que este término está mal utilizado.

“En realidad se supone que los jurados son profesiones y debe dar un consejo productivo, no que soy una simple tombita”, señaló Jossmery Toledo.

Luego explicó que la palabra “tomobita” es despectiva, pues es usado por los delincuentes, cuando lo correcto es “policía”. “No es la palabra tombita porque eso lo usan los delincuentes, es una palabra vulgar. Si la señora o señorita no sabe, acá se dice policía”.

Además, Jossmery Toledo recordó que aunque ella cesó, siempre será policía. “En realidad yo siempre voy a ser policía así esté en retiro, siempre voy a tener el nombre de exoficial de la Policía Nacional del Perú. No soy una tombita. A la policía se le tiene que respetar”.

Finalmente, Jossmery Toledo contó por qué no pudo responder a Belén Estévez durante el programa. “Muchas amigas mías me dijeron que como iba a permitir que me digan eso y yo no tenía el micrófono. Ítalo lo tenía, pero me decía que me calme”.

