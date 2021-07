Dalia Durán, de 35 años, se ha convertido en el rostro de una brutal agresión. La esposa de John Kelvin narró a la Policía Nacional qué sucedió la madrugada del 5 de junio. “Empezó a cogerme del cuello, me tomó del brazo y me lo dobló hacia atrás para que yo no pueda moverme. Cuando quise gritar me tapó la boca, asfixiándome. Me seguía dando puñetes en el rostro. Luego me dijo ‘cállate, que los bebés no escuchen””, fue parte de su escalofriante testimonio. | VIDEO: América TV