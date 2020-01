El programa de espectáculos “Mujeres al Mando” mostró la supuesta prueba que confirmaría el distanciamiento entre la salsera Yahaira Plasencia y el futbolista Jefferson Farfán.

¿De qué se trata? Resulta que los reporteros del programa grabaron a Yahaira Plasencia en su último concierto y se percataron de un detalle que no pasó desapercibido.

Según “Mujeres al Mando”, Yahaira Plasencia habría dejado de usar un hilito rojo que anteriormente lucía en una de sus muñecas y que habría sido un obsequio de Jefferson Farfán.

La supuesta prueba del distanciamiento entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Karen Schwarz comentó: “Yo me he quedado con la duda del hilito rojo. No hay hilito rojo. ¿Será esa la prueba?”.

El próximo 30 de enero Yahaira Plasencia lanzará su nueva canción “Cobarde” y es probable que se consultada sobre el supuesto distanciamiento con Jefferson Farfán.

