Yessenia Villanueva, la hija del popular ‘Melcochita’, decidió volver a utilizar sus redes sociales para seguir alzando su voz de lucha por su hijo Jhordan Aguilera, un joven de 22 años de edad que falleció en un fatídico accidente de tránsito.

Esta vez la madre de familia le mostró a todos los usuarios cómo se gana la vida vendiendo dulces en la calle, pues mucho se le ha criticado por el dinero del seguro de vida que habría dejo su hijo, monto que asciende a los S/ 100 mil soles.

“Así me gano el día a día trabajando y luchando sin tener vergüenza a nada, y testigos los que me conocen saben como soy. Gracias a mis lindas caseras. La vida tiene que seguir. Te amo y te amaré siempre mi yuyis, tú solo sabías como era yo. Las críticas no me destruyen, al contrario me levantan”, comenzó escribiendo en su cuenta oficial de Facebook.

“La madre lucha y saca adelante a sus hijos sin mirar atrás. Gracias Señor por todas tus bendiciones, te amo y agradezco por todo, y a cuidarse por favor”, agregó.

