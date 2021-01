Yessenia Villanueva, la hija de Melcochita, se encuentra en una gran disputa con su nuera Alexandra, pareja de su hijo Jhordán Aguilera Villanueva de 22 años, quien falleció hace algunas semanas en un fatídico accidente de tránsito.

La joven madre de familia comentó para las cámaras del programa “Amor y Fuego” que Jhordan habría dejado un seguro de vida con más de S/ 12 mil soles, dinero que reclama para los gastos de su pequeña bebé de seis meses de nacida.

“Jhordan de donde estés, ayúdame, yo no quiero pelear por el dinero, por favor, que sea lo que tú quieras. Si hay, hay, si no hay, no hay. Yo voy a salir adelante por la bebé”, dijo entre lágrimas.

“Era un seguro que él pagaba pero más pensando de aquí a 12 años, porque esa plata que él depositaba se la iban a devolver. Eran cerca de 12 mil soles, pero para el quinceañero de su hija. Y eso se lo comentó a todo el mundo (...) Me dijeron que por ser conviviente no podría cobrar nada”, agregó.

Por su parte, la hija del cómico comentó que nunca ha sido su intención quitarle nada a su nieta, pues ella misma siempre se ha encargado de darle lo que estuvo dentro de sus posibilidades.

“Ningún dinero me va a devolver a mi hijo. Yo me he quedado aquí en Lima para ayudar a mi nuera. Desde el día que yo fui abuela, con pequeñas cosas se los daba a mi nieta y a mi hijo (...) Se lo iban (el dinero) a dar a la bebé cuando tuviera 18 años, pero nosotros como padres podemos agilizar eso, porque la bebé no va a comer en 18 años. Entonces dije para hacer los papeles los tres: el papá de mi hijo, yo y mi nuera”, manifestó.

