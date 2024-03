Yiddá Eslava decidió no callar más y contó cómo fue que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi en Argentina.

En una conversación telefónica con ‘Amor y Fuego’, la exchica reality dijo que su expareja no le fue infiel con Sandra Abellón, sino con otra mujer, con quien conversaba a través de un otro perfil en privado.

“Yo vi un mensaje de una chica que no es Sandra, es otra chica. Un 8 de agosto, en las casas había cámaras, él me apaga las cámaras de la casa y era la única que yo tenía de Argentina. Le escribo y me dice que lo desenchufó porque un amigo lo visitó y estaba hablando cosas personales ”, manifestó.

“Él me responde a las 4 a.m. de Argentina y me manda una foto de su amigo para que vea que está ahí. Luego me manda una foto con los pies en la tv para que vea que está en casa y me pareció raro porque no le pedí, ni dudaba ”, agregó.

La actriz continuó relatando la infidelidad del argentino: “ Vuelvo a ver un mensaje efímero y la chica escribe ‘Ay, si vas a ser un Instagram falso, ponle una imagen de un perrito para creerte que es verdadero’. Chapé el celular y me bastaron 3 horas. Descubro el Instagram falso, vi el gps de Google Maps, hilé los mensajes y listo ”, relató Eslava.

En ese sentido, Yiddá Eslava asegura tener pruebas de que Julián Zucchi tuvo intimidad con otra mujer. “ Tuvieron lo que tuvieron y también tengo pruebas de eso y de que tomaron vino. Su papá sabe bien que es verdad porque me escribió. Yo tengo pruebas. Tengo un audio de Julián declarándolo ”, sostuvo.

