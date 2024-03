Julián Zucchi recibió una lluvia de críticas luego de oficializar su romance con Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina. Además, de la revelación de Yiddá Eslava, quien afirmó que el argentino le fue infiel.

En una transmisión a través de su cuenta de Instagram, Julián decidió dejar en claro sus verdaderos sentimientos hacia Priscila Mateo.

“ Estoy conociendo a Priscila, es una chica hermosa, una chica linda, me hace feliz, me da ganas de salir, de bailar ”, manifestó Zucchi.

Además, el actor comentó que vivió difíciles momentos luego de su ruptura con Yiddá Eslava, pues cuenta que estuvo a punto de padecer de depresión hasta que conoció a la reportera.

“ Durante cinco o seis meses no salí, si no me ampayaron no es porque nadie me protegía sino porque realmente no salía, estaba en una depresión muy fuerte. Atravesando muchos dolores y muchos cambios en mi vida. No es fácil separarse de la mujer que es la madre de tus hijos y cuando has hecho muchos proyectos. Ahí aparece Priscila a mi vida a entrevistarme, fue muy lindo todo el proceso ”, sostuvo.

Por otro lado, Zucchi negó sentirse obligado de oficializar a Priscila Mateo. “ Si no lo hacíamos público es que no tenemos la obligación. Estábamos esperando que Priscila como una gran profesional que es hable con su jefa, para después mostrarnos. Nos ganó de mano las imágenes que salieron en la discoteca y por eso salí a hablar totalmente tranquilo pero reafirmo que estoy saliendo con Priscila”, expresó.

Asimismo, le dedicó unas lindas palabras para Priscila Mateo, mencionando lo importante que es en su vida.

“ Es la chica que quiero, que me gusta, me hace feliz. Hizo que vuelva a sentirme genial, hizo que tenga ganas de ir a un bar, a bailar, a disfrutar la vida sin disfrutar lo que más amo que son mis hijos ”, añadió.

