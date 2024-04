Yiddá Eslava está furiosa con ‘América Hoy’, luego de que el magazine revelera una conversación que tuvo una reportera del programa con la actriz. Según la exchica reality, ella no autorizó que difundieran el audio, pues era ‘privado’.

“Se fue Argentina, no sé con quién habló y dijo: ‘Sabes qué, las cosas van a cambiar, como tú saliste a decir que yo fui infiel, bueno, ¿sabes que voy a hacer? Voy a quitarte todo y yo… ¿Qué cosa?”, se le escucha decir a Yiddá en los audios que presentaron en el programa de Ethel Pozo.

Esta mañana Janet Barboza dijo en el magazine que la actriz había hablado de manera exclusiva con una de sus reporteras.

“ Yiddá nos declara en exclusiva para ‘América Hoy’ a nuestra reportera sin duda va a traer cola, porque Yiddá Eslava nos detalla lo que habría sido la primera conciliación de separación con Julián Zucchi ”, sostuvo la ‘Rulitos’.

Sin embargo, Yiddá asegura que han filtrado el audio sin su consentimiento, además, los llamó ‘irrespetuosos’.

“ Es terrible lo que pasó hoy en ‘América Hoy’ han sacado una conversación privada con una “supuesta amiga” a la cual le estaba contando temas privados, es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete, yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables ”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

“ Dos soles de criterio y respeto, yo hace bastantes semanas no doy declaraciones a nadie (...) No voy a permitir que se hable con mentiras o que saquen conversaciones privadas sin mi consentimiento ”, agregó.

