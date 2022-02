La exchica reality Yiddá Eslava desató su furia tras recibir críticas negativas por el llamativo look que utilizó en el estreno de su película. La esposa de Julián Zucchi tildó de “larvas sociales” a sus detractores.

“Algunas personas me hicieron sus “críticas constructivas” diciendo que se me veía Gorda, por qué no usé vestido, debería ser más sexy… por eso me vi en la “obligación de hacer este vídeo “EXPLICANDO” por qué me vestí así”, señaló Yiddá Eslava en Instagram.

“Me vestí así en mi alfombra roja porque me gustó, me sentí cómoda y porque me dio la reverenda gana”, respondió Yiddá Eslava en un video.

Poco después, Yiddá Eslava escribió un contundente mensaje: “Los que te critican sin fundamento, son los que no hacen nada por lograr sus metas, hablan desde la envidia y vomitan su esencia pura evidenciando el grado de ignorancia que tienen, típico de larvas sociales”.

“Para detectarlas/los lleva años de experiencias tristes, pero cuando lo logras, es muy placentero ver cómo se esfuerzan por dañarte, y solo hacen el ridículo”, señaló Yiddá Eslava en Instagram Stories.

Foto: Instagram Yiddá Eslava

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza considera que Melissa Paredes tomó malas decisiones

TE PUEDE INTERESAR