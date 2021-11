¿Se acabó el amor? La actriz Yiddá Eslava se encuentra en boca de todos luego de que confesara que tanto ella como su hijo mayor fueron diagnosticados con autismo. Ahora la influencer volvió a remecer a la farándula local al revelar que su esposo Julián Zucchi ya no la quiere como antes.

¿Qué cosa? La exchica reality sorprendió a todos sus seguidores al postear un video en su cuenta de Instagram donde confiesa que el padre de sus pequeños ya no le tendría el mismo amor que antes.

“Bueno compadres y comadres, ¿cómo están? Estoy con esta cara porque, el señor Zucchi me ha dicho que ya no quiere estar conmigo, que ya no me ama”, expresó Yiddá con lágrimas en los ojos.

A lo que Julián Zucchi muy consternado contestó: “¿Cuándo dije eso?”, negando la acusación de la actriz. Pero todo se trataría de una broma de la pareja de exchicos realities, quienes están acostumbrados a grabar divertidos videos para Tik Tok.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava son unas de las parejas más estables de la farándula local, los exchicos realities se conocieron en el programa de competencia ‘Combate’. Fruto de su amor tienen dos hermosos hijos: Tomás y Maro.

Fotos y Video: (Instagram/@yiddaeslavap)

