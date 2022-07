Terrible. Yiddá Eslava preocupó bastante a todos sus seguidores al confesar mediante sus redes sociales, que tuvo que ser llevada de emergencia a la clínica tras desmayarse ocho veces.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality señaló que la raíz del problema habría sido que tuvo una cólera que le propició una gran migraña.

“El día de ayer tuve una pequeña cólera, de verdad fue pequeña, pero acumulé situaciones que me vienen pasando y estaba sentada, y yo ya sé porque tengo migraña vestibular y me da mareos. Es una condición y está conmigo. Yo ya sabía que me iba a desmayar, veo todo lento y como desconecto y me caigo, pero esta vez me pasó y algo fue distinto esta vez”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también actriz peruana aseguró que se realizará distintos exámenes para saber el motivo exacto por el que sufrió esta preocupante situación.

“No podían bajarme las piernas porque automáticamente me desmayaba (...) Se me mezcló la deshidratación estrés, la migraña y vestibular, y seguro algo más que tengo que descubrirlo en los estudios. Tengo que hacer una dieta sin cafeína, sin chocolate. Siempre hay que llegar al diagnóstico”, finalizó diciendo.

OJO - Yiddá Eslava preocupa al desmayarse veces

