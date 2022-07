El viernes 23 de julio de 2022, Magaly Medina se burló de los conductores de En boca de todos por ‘sobonear’ a la cantante Yahaira Plasencia luego de su presentación en los Premios Juventud.

Inicialmente, la ‘urraca’ afirmó que rechazaban a otros salseros que sí tenían talento: “¿Tanta es su fobia contra Daniela Darcourt, tanta es su cólera contra otros salseros que tienen mucho potencial? Muchos que no empezaron moviendo el totó, muchos que no tuvieron el apoyo de un novio futbolista como Jefferson Farfán, que ahí solitos se han visto, no ella (que dice) ‘yo no le debo nada a nadie’, anda, mentirosa, quién te va a creer eso, eso es lo que no me cae a mí de la gente, que sean deshonestos consigo mismos y con el resto de la gente”.

“Porque cantó y apenitas cantó, ya un poco más y si seguía faltando, ya le faltaba la voz. No es que tenga una gran voz, todavía no, la canción es la canción icónica que estaba cantando”, dijo Magaly Medina sobre la voz de la salsera.

Asimismo, Magaly Medina respondió a Ricardo Rondón por decir que “nadie le regaló” nada a Yahaira Plasencia: “Este se olvida de los instrumentos que le regaló Jefferson Farfán. Es bueno hacerse los sordos y los ciegos cuando les conviene. Cuando quieren sobonear a alguien, son los sobones más asquerosos de la farándula”.

“Qué bárbaro, qué bárbaro, ahora entiendo por qué nunca han tenido credibilidad, cómo sobonean, la sobonería no llega a nada, no le hace bien al artista, no le hace bien a nadie, yo detesto la gente que viene y me sobonea, la gente que viene elogiosa, yo de plano cuando la gente viene elogiándome así, de frente, no me gusta, desconfío de esa gente y hay que desconfiar de todos estos”, expresó la ‘urraca’.

“¿Cómo dejar el nombre de Perú bien en alto? ¿Qué has hecho para dejar el nombre del Perú en alto?”, se burló Magaly Medina.

Fuente: ATV

