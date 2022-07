La noche de este viernes 22 de abril, Magaly Medina no se guardó nada y arremetió contra Yahaira Plasencia, quien se presentó en los ‘Premios Juventud 2022′. La salsera fue elogiada por diferentes figuras del espectáculo como Christian Domínguez, Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, quienes destacaron su participación por representar al Perú.

No obstante, la ‘urraca’ se mostró totalmente inconforme con los halagos que recibió la ‘Patrona’ y mencionó que es la primera vez que Plasencia canta en vivo.

“Ha cantado bajo la batuta de Sergio George porque es muy influyente. Ahora no se le despega, porque solita no va. A esa chica nadie la conoce”, disparó Magaly en un inicio.

“Acá se celebra el talento, pero no hay que ser sobones, no hay que encumbrar a alguien que todavía no tiene la voz. Es la primera vez que esta chica canta en un certamen internacional con su propia voz, canta en vivo. Toda la vida hace playback y cuando canta con su orquesta se apoya en los coros y lo único que sabe es mover el totó”, agregó.

