Yiddá Eslava, quien está próxima a dar a luz, reveló el nombre de su segundo hijo fruto del amor con el actor Julián Zucchi. A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality reveló que su bebé recibirá el nombre de “Maro”.

“Con todo nuestro amor aquí se los compartimos. Significa “YO MISMO” seguro de sí... Igual así los nombres no influyan, lucharemos para que se ame y valore SIEMPRE...”, escribió.

Sin embargo, algunos usuarios no entendieron el nombre y hasta se atrevieron a criticar a la actriz: “Pobre niño en el colegio lo fastidiaran por el nombre, ¿por qué no poner nombres normales?”.

Yiddá, pese a su estado de gestación, no dudó en responder: “tu nombre no es muy común... ¿te molestaron en el colegio??? A mi no la verdad”.

