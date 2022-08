La exchica reality Yiddá Eslava mostró su rostro sin maquillaje y contó que, a sus 39 años, no se ha aplicado botox ni ácido hialurónico.

“Les cuento que ahora estoy poniéndome crema, todos los días”, dijo Yiddá Eslava en Instagram Stories. “Qué joven, mira que funciona”, comentó la ex ‘combatiente’.

Según la esposa de Julián Zucchi, nunca se ha hecho ‘retoquitos’: “No olviden que no tengo botox, no sé si saben que yo nunca me he puesto botox, nunca, nunca, jamás en la vida, ni el hialurónico ni nada”.

“Creo que lo máximo que me he hecho en el rostro es la mascarilla que hacen de tu propia sangre, con las plaquetas, entonces te hacían una mascarilla de tu propia sangre. No saben cómo me dolió, así que me lo hice una vez, nada más y después dije ‘vamos a aplicarnos crema’”, explicó.

“Jamás me he puesto botox”, aseguró Yiddá Eslava, quien compartió que su secreto es hidratar la piel: “Tengo 39 años y mi secreto es la encremada”.

