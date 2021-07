¡Más que feliz! Yiddá Eslava utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores la gran emoción que sintió al reencontrarse con su pareja sentimental Julián Zucchi, quien viajó a su natal Argentina para ver a su familia.

Cabe señalar que la exchica reality sorprendió al asegurar que confía en el papá de sus hijos y que no tenía celos que él viajara solo al extranjero.

“Estos últimos días me han estado diciendo ¿y no te pones celosa que tu esposo esté solo en Argentina? Y a todas les respondo: No. Felizmente hace mucho dejé de sentir celos (por eso soy más feliz) eso no quiere decir que no lo valore... ME DA SEGURIDAD, me hace saber siempre que me valora, que me admira y qué para él su familia es lo más importante”, escribió.

Sin embargo, ahora la también actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram el preciso momento en el que volvió a abrazar a Julián Zucchi. “Ay mi amor, ¿Estás llorando porque vine? Estás llorando por los chocolates que te traje de Argentina más que por mí”, afirmó el actor bastante sorprendido.

“Sí mi amor porque viniste y porque me has traído los chocolates más deliciosos del mundo, es una cosa demasiado... Este chocolate, voy a llorar de la emoción, esta relleno de mantequilla de maní, por fuera tiene una capita delgada de galleta y por dentro una capita de chocolate”, expresó bastante emocionada.

