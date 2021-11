Yiddá Eslava hace semanas confesó que ella y su menor hijo de cuatro años de edad fueron diagnosticados con el trastorno del espectro autista (TEA). Tras un proceso de reflexión, Yiddá y Julián Zucchi cuentan cuáles fueron las señales o síntomas que advirtieron antes de acudir al médico.

“Me decían párate aquí, párate de un pie... y yo lo hacía, como que yo seguía las reglas al pie de la letra”, comentó sobre su participación en “Combate”, programa donde estuvo dos años y se enamoró de Julián Zucchi.

En entrevista con “Día D”, reveló que en esa época la tildaban de “loca” por las ocurrencias que tenía o, simplemente, por decir lo que pensaba.

“Siempre me han dicho rara loca, ‘¿bien rara eres, no?’. Las personas que me conocen saben que de mí van a recibir una respuesta sincera (...) Dicen que es una característica de la condición, la sinceridad. Yo creo que es parte de mi, siempre, y me ha traído muchos problemas, muchos”.

Al respecto, Julián Zucchi recordó una anécdota de cuando ambos estaban en ‘Combate’ y que lo ‘descuadró': “cuando estábamos en Combate había un compañero que tenía mal olor de axilas, entonces llegó Yiddá le echó desodorante y se lo regaló”.

Yiddá confesó que, incluso, un exenamorado le dijo que ella “siempre quería llamar la atención”, con su comportamiento. “No era que quería llamar la atención, realmente yo era una persona sin filtro, no suelo mentir”.

Cómo se dieron cuenta que su hijo tenia autismo

Según Julián Zucchi, se dio cuenta que algo pasaba con Tomás, desde que era un bebé y lactaba.

“Yo sentía que (Tomás) no jugaba tanto conmigo, tenía una buena conexión con Yiddá, a ella sí la miraba. Yo hacía monerías, le bailaba y le saltaba y no lograba esa conexión”, contó Julián Zucchi.

“Cuando yo recibo el diagnóstico de Tomas, confirmo mis sospechas (...) y cuando yo recibo mi diagnostico digo ‘uy ya entendí, lo que yo veo no lo ven los demás’. Desde ese día empecé a cuestionarme, esto me va a ayudar para mejorar mucho”, reveló Yiddá.

