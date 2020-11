Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe, habló por primera vez para la televisión y lo hizo en el programa “Amor y Fuego”, tras ser denunciado de tocamientos indebidos a un menor de edad.

El “Zorro” Zupe se declaró inocente, pero se mostró atado de manos y pies al momento de contestar las preguntas. “Yo me declaro completamente inocente”, sentenció para luego decir que sabe por qué el menor habría dicho lo que le dijo a su padre y a Fiorella Alzamora.

“Yo quisiera hablar muchas cosas. Si no hubiera un mejor de edad, yo estaría sentado ahí. Que voy a dar una entrevista, por supuesto que lo voy a hacer. Yo voy a contar cómo ha sido mi estadía en Italia porque he salido muy tranquilo”.

Agregó que se fue del hotel donde estaba disfrutando con la familia de Fiorella Alzamora y no que lo sacaron. “Cuando nos despedimos, lo hicimos con lágrimas, abrazo y beso. Tampoco es que éramos mejores amigas, pero sí la quería mucho. Si ella ha dicho que no se quiere pelear conmigo, es muy tarde”, acotó.

“Yo no sé acerca de la denuncia de Fiorella. Efectivamente yo no sé si ella puso una denuncia, si la denuncia fue aceptada o archivada. Yo lo único que sé es que tengo una documento de la justicia Italiana en la que se señala que yo no tengo proceso activo. Yo me he enterado de la denuncia por televisión en el mes de agosto. Yo no me he enterado de ningún tipo de denuncia mientras he estado en Italia”, sentenció el “Zorro” Zupe.

Finalmente dijo que si él desgració a su familia, entonces porque Fiorella Alzamora viene usando sus cosas y se toma fotos con las mismas.

“Zorro” Zupe habla por primera vez ante fuerte denuncia | OJO

