César Osorio, imitador de Axl Rose, hizo una denuncia pública hace algunos días en sus redes sociales, señalando que la producción del programa “Yo Soy” tenía algún tipo de favoritismo con Carlos Burga, quien interprete a José José.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el artista que interpreta al ‘Príncipe de la canción’ manifestó su indignación por todos los insultos que viene recibiendo estos últimos días.

“Esta semana ha sido complicada para mi familia y para mí por tener que soportar muchos insultos y faltas de respeto a raíz de mi participación en ‘Yo Soy: Grandes Batallas’. Lo único que hago es pararme ahí, cantar y hacer que el público disfrute y el jurado me califique.Nadie me ha regalado nada, solo Dios me regaló un talento”, comenzó diciendo.

El imitador de José José también se animó a responder la interrogante de por qué decidió regresar a programa pese a haber sido ganador en dos oportunidades. “Porque tengo sueños, como todos, porque la vida continúa, porque tengo una familia detrás mío que tiene que comer y (los imitadores) tenemos esa plataforma para trabajar y sacarla adelante”, agregó.

A través del mismo video, Burga aclaró que no tiene familiares que trabajen en Latina TV, como se había especulado. “Ni en el canal, ni en la producción tengo familiares, no me he visto favorecido deslealmente de ninguna manera, he tratado de dar lo mejor siempre”, confirmó.

