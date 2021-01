¡Fuerte! Maricarmen Marín y Mauri Stern protagonizaron un tenso momento al chocar con sus ideas sobre la manera en la que se debería calificar la presentación de los imitadores.

Durante la gala les tocó a cada uno dar su apreciación sobre el duelo entre los imitadores Ricardo Montaner y Ana Torroja, quien llegó al set de televisión como retadora.

Fiel a su estilo, el ex integrante de Magneto dio sus fuertes críticas contra la imitadora de Ana Torroja. “Ni es correcta, ni es lo que estamos buscando. Ana Torroja no estás lista, estás aquí tratando algo que no lo tienes. Cuando nos comparamos con algo mediano lo peor se ve bien. Yo quiero ver a los retadores, yo quiero batallas. Me desahogué”, expresó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Maricarmen Marín trató de hacerle entender que el rol del jurado es corregir y ayudar a los participantes. “Nada es bueno ni malo. Cada presentación tiene sus cosas que resaltar y corregir”, dijo.

“Yo quiero que vengan imitadores de medio y alto nivel, no que vengan los retadores de bajo nivel”, le respondió el mexicano.

