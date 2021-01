El programa “Yo Soy” anunció que el imitador de Ricardo Montaner, Hugo Apaza, se alejaría de la competencia por un tema de salud, tras haber abandonado el escenario por un ataque de pánico.

A través de sus redes sociales, el artista peruano compartió un video de más de 20 minutos donde explica los motivos por los que abandonó el set de televisión cuando interpretaba el tema “Será”, durante su batalla musical contra Dyango (Jairo Tafur).

“Estoy aquí porque quiero manifestar lo que pasó ese día que salí a cantar, les quiero contar que esa noche, antes de cantar, me sentía muy seguro. Yo siempre soy de rezar y pedir a mis ángeles que están en el cielo que me ayuden”, empezó diciendo.

“Ese día que canté ‘Será’ yo estaba muy nervioso, estando allí sentí que las manos me sudaban, me sentí tenso, que las piernas no me respondían… La verdad estaba con ganas de hacer las cosas bien… Estaba tenso, incómodo y quiero decirles que me disculpen, siento cada día una pena y mucha vergüenza por el mal momento que les hice vivir”, añadió el cantante.

“Yo quería seguir cantando, pero no sé que pasó conmigo que me puse muy nervioso. Reconozco ahora que necesito ayuda profesional y estoy viéndome con un profesional que me está ayudando a superar este problema que tengo. Agradezco a toda la gente que me ve, el cariño y apoyo. Yo me debo a ustedes y siento que les falté el respeto, es una presión única estar ahí parado. Soy un ser humano y me equivoqué. Yo quiero volver, pero soy consciente que primero necesito ayuda”, precisó Apaza.

