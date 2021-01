El programa conducido por Andrea Llosa tuvo como invitada especial a Angie González, imitadora de Ruth Karina en “Yo Soy”. Y es que la cantante se vio envuelta en un escándalo que también involucra al imitador de ‘Vico C’, Ricardo Aguilar, quien lamentablemente falleció tras batallar contra la leucemia.

La familia del artista acudió al espacio televisivo porque tenía dudas sobre la paternidad de la hija de Angie. Todos querían saber si era o no primogénita del fallecido, quien murió sin conocer que su expareja estaba embarazada.

Durante la emisión, los familiares tildaron de “interesada” a la popular ‘Angiesu’. Incluso señalaron que ella terminó con Ricardo cuando cayó inmerso en esta terrible enfermedad.

Por su parte, Angie se defendió e insistió que la pequeña sí era hija de Aguilar, sin embargo, no contaba con que un examen de ADN cambiaría el rumbo total de esta historia.

Andrea Llosa leyó los resultados de ADN y ellos indicaron que la pequeña no era hija del imitador de ‘Vico C’. “No son los abuelos. Ningún hijo biológico. No coincide nada, ellos no son”, dijo la periodista. Frente a ello, los padres del cantante se derrumbaron con dicha noticia y no pudieron aguantar las lágrimas.

“Mi corazón me lo decía. Me engañaste a pesar que yo te rogué y te supliqué que ayudaras a mi hijo. Yo te suplicaba llorando que estés al lado de mi hijo, porque yo sé que si tú lo hubieras apoyado desde que tuvo su enfermedad, él estuviera acá un poco más de tiempo. ¿Por qué es tan mala esta chica, por qué?”, expresó entre lágrimas la madre del cantante.

“Qué triste final y qué decepción. ¿Por qué llegar a esto, por qué no decir la verdad? Lo que acabas de hacer ahorita es revivir un dolor, la tristeza profunda. Tú eres mamá, ¿sabes lo que la señora debe estar sufriendo en este momento? ¿Por qué no dijiste que no sabías?”, respondió Andrea.

