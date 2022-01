Los esposos Yiddá Eslava y Julián Zucchi serán parte del jurado de “Yo soy, nueva generación”, donde compartirán roles con la modelo Janick Maceta y el conductor Jorge Henderson. El programa se estrenará el próximo lunes 31 de enero por la pantalla de Latina.

A través de sus redes sociales, Latina publicó un video promocional en donde se escucha a los exintegrantes de “Combate” confirmando su participación.

“Sí, él y yo. Yo y ella. Venimos para divertirnos y emocionarnos, porque para el talento no hay edad”, dicen los esposos en el clip, donde aparecen vestido con trajes de color blanco y negro.

Los seguidores del programa de competencia tomaron con alegría la noticia y le desearon lo mejor a Yiddá y Julián en este nuevo proyecto.

“Qué bien, algo más fresco, me gusta”, “A mí no me gusta, me encanta”, “Ellos me gusta”, “Qué bien”, “Excelente no me lo pierdo”, “Tan bellos. Me encantan”, “Me gusta ella, tan natural y espontanea, y la sigue no más, pero tiene chispa, les deseo lo mejor”, “Son actores y cantantes Julián empezó́ a cantar en Parchis, bien”, son algunas de las reacciones de sus fans.

