Jossmery Toledo habló fuerte y claro luego de que Fabio Agostini al parecer difundiera videos íntimos que se grababan cuando salían y además la tildara de interesada. Incluso aseguró que por eso no la mostraba en público cuando ella quería salir.

La expolicía Jossmery Toledo recordó que conoció a Fabio Agostini en una fiesta y negó ser interesada, pues nunca quiso decir que se conocían. “Yo nunca salí a hablar de él o a decir que salía con él porque no era interesada. Sí solíamos grabarnos en la intimidad”.

“Si lo ha conservado ese video de 2 años, debe tener material ahí. No pensé que esto traería consecuencias. Asumo las consecuencias, pero no pensé que iba a ser una maric** yo si creo que él lo difundió”, agregó.

Asimismo, Jossmery Toledo choteó en el programa “Magaly TV La Firme” a Fabio Agostini al decir que cuando salían no tenía intensión de ser su pareja.

“No pensé que iba a hablar mal de una chica con que salió poco tiempo. Él dice que yo quería ocultar algo pero no, porque salíamos al cine, a comer, ni que fuera Christian Meier y él ya alucina que lo van a reconocer. Me parecía educado, atento, pero creo que la fama se le subió a la cabeza. A mi no me importaba la fama, la fama me la gané por un Tik Tok, no por salir con un pelotero o un chico reality (...) Como si me hubiera gustado ser su novia. Tampoco me hubiera gustado ser su novia. Solo me gustaba su físico, era guapo”, agregó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Cañete: mar se retiró 200 metros en Cerro Azul y genera alarma en pescadores

Cañete: mar se retiró 200 metros en Cerro Azul y genera alarma en pescadores

TE PUEDE INTERESAR