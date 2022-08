La escena del entretenimiento nacional no sería la misma sin icónicas personalidades como Yola Polastri, Jimmy Santi, Irma Maury y La Tigresa del Oriente. Ellos han marcado un antes y un después en la pantalla chica con su indiscutible talento y carisma, pero muy pocos seguidores saben las verdaderas edades de estos veteranos artistas.

Por ejemplo, Yola Polastri —mejor conocida como ‘La chica de la tele’— nació un 25 de febrero de 1950. Actualmente, la animadora tiene 72 años y sigue alegrando la vida de grandes y chicos con su talento.

Yola Polastri en la flor de su juventud. Ella posa junto a su guitarra y un peinado de la época. (Foto: @yolapolastry).

En su más reciente cumpleaños, Yola protagonizó un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme”, donde se evidenció que artista celebró a lo grande su onomástico y junto a sus seres más queridos.

En ese entonces, la animadora se mostró feliz por conversar con Magaly Medina y le mostró los obsequios que había recibido por parte de sus amistades: “Qué lindo que estés en mi fiesta. Me han regalado como dos tortas, pero no he tomado”.

Irma Maury: ¿Cuántos años tiene la recordada ‘Doña Nelly’?

Maury se ganó el corazón de todos los peruanos por haber interpretado a la recordada ‘Doña Nelly’ de la serie “Al fondo hay sitio”, pero su carrera actoral se remonta desde años atrás. Ella se abrió camino en la pantalla chica al formar parte del elenco del programa “Risas y Salsa” (1988).

“Los de arriba y los de abajo” (1994), “Los unos y los otros” (1995), “Tribus de la calle” (1996), “La Rica Vicky” (1997) y “Mil Oficios” (2001) y “Mi amor, el wachimán” (2014), se suman a la larga trayectoria de la reconocida actriz nacional.

Irma Maury junto a sus mascotas. (Foto: Facebook oficial).

Al igual que Yola Polastri, la intérprete Irma tiene 72 años y está enfocada en sus proyectos personales tras hacer cine, teatro y televisión por muchos años.

Maury cuenta con una página de Facebook oficial, donde comparte fotos de su día a día como vecina del distrito de Ventanilla. Además, Irma es amante de los animales e invade su red social con anuncios relacionados a perros perdidos o mascotas que necesitan de la caridad de las personas.

La Tigresa del Oriente: ¿Cuántos años tiene Judith Bustos?

Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como La Tigresa del Oriente, nació el 22 de noviembre de 1945 en Maynas, Loreto. Actualmente, la artista tiene 76 años, tiene dos hijas y está divorciada.

Se convirtió en uno de los personajes más queridos por los peruanos por ser genuina en el escenario. Ella empezó como maquilladora y ayudó —por muchos años— al humorista Carlos Álvarez a caracterizar sus personajes en la pantalla chica.

Pasaron los años y La Tigresa ya no quería estar detrás de las cámaras. Ella saltó a la fama en 2007, año en que lanzó el video musical de su tema “Nuevo amanecer”, la producción audiovisual rompió récords de reproducciones en la plataforma YouTube.

Judith Bustos sigue haciendo historia en el rubro del entretenimiento al tener colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. En 2015, la peruana posó desnuda para la conocida revista SoHo y la crítica aplaudió su osadía.

'La Tigresa del Oriente' en una edición especial de la revista SoHo. (Foto: SoHo).

¿Cuántos años tiene Jimmy Santi?

El nombre real de Jimmy Santi es Santiago Rogelio Farfán Holguín. La personalidad nacional nació en 1947 en el distrito de Jesús María, actualmente tiene 75 años de edad y mide 1.79 metros de altura.

Con tan solo 18 años, Santi empezó a sonar en las radios por el tema “Chin chin”, que lo catapultó a la fama nacional e internacional.

Rápidamente empezó a ganar popularidad y su talento traspasó fronteras, llegando a realizar giras por Ecuador, Panamá y México, siendo el país azteca donde además de vender miles de discos, aprendió a actuar.

Jimmy Santi en su juventud con pantalón acampanado. (Foto: @jimmy.santy).

Actualmente, Jimmy Santi (75) es activo en redes sociales y utiliza esa plataforma para estar en contacto con sus seguidores.