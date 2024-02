Yolanda Medina estuvo presente en América Hoy, para hablar sobre la supuesta relación clandestina de su amiga Pamela Franco con Christian Cueva. Además, la cantante le pidió disculpas públicas a Pamela López por llamarla “esquizofrénica”.

“Le pido unas disculpas públicas a la señora porque yo como mujer me sentiría mal, en ese momento estuve ofuscada, es un error mío haberle dicho eso (...) Pamela Franco tiene muchas pruebas por dar”, expresó Yolanda Medina.

Cabe mencionar que Yolanda también reveló que Pamela Franco está tomando pastillas para dormir luego de enterarse de que Christian Domínguez le fue infiel en varis oportunidad, por ese motivo no se acordaba si viajó a Huanchaco en 2018.

“Yo he hablado con Pamela Franco, el día que ha recibido la llamada de la otra señora, ella está en un momento muy difícil de su vida, está tomando pastillas para dormir. Ella ni acordaba si estaba en Huanchaco en el 2018. Yo hablo de esas fechas, no puedo decir cosas que no son”, contó.

Jossmery Toledo aconseja a Pamela Franco tras supuesto romance con Cueva: “acepta el error así como yo”

En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Jossmery Toledo para dar detalles sobre cómo hace para viajar a distintas partes del mundo, ya que a ella no se le conoce algún trabajo.

Durante la conversación con Jossmery, Magaly Medina tuvo que interrumpir la entrevista, para presentar imágenes exclusivas, donde se evidencia que Pamela Franco y Christian Cueva habrían estado juntos en un restobar de San Juan de Lurigancho.

“En Instarándula se han mostrado estas odiosas coincidencias 11 de noviembre del 2022. Estas imágenes coinciden en el mismo día por las imágenes. [...] Pamela y Christian Cueva habrían coincidido en una discoteca en San Juan de Lurigancho”, sostuvo Magaly.

Al no tener más tiempo en el programa, Magaly le pidió a Jossmery que regrese una vez más a su set, para seguir conversando sobre sus viajes a Brasil. Cabe mencionar que la también modelo no se despidió sin antes pedirle a Pamela Franco que acepte su error, así como ella lo hizo en su oportunidad, cuando estalló el escándalo con Paolo Hurtado.

“Mejor acepta, acepta el error, asume, así como yo”, expresó Jossmery entre risas a Magaly Medina.