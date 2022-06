María Flores, la madre de Yoshimar Yotún, estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, donde no pudo evitar ser consultada sobre la derrota de Perú frente al cuadro de Australia, lo cual nos dejó fuera del Mundial Qatar 2022.

Y es que recordemos que el futbolista no pudo estar presente en el último partido de la bicolor debido a una lesión. A raíz de ello, el deportista vio el evento desde la banca, pero eso no evitó que también lamentara que nos hayamos quedado sin el pase a la Copa del Mundo.

“Primero me afectó que mi hijo no esté en el equipo por la lesión que tenía, pero igual teníamos bastantes esperanzas de llegar al mundial. No sé qué pasó, no hubo ese chocolate que siempre nos caracteriza. Es triste, pero los chicos nos han demostrado tantas cosas, que hay que apoyarlos hasta el final”, expresó Doña María entre lágrimas

“Ayer no he desfogado mucho. Me da pena por estos chicos, aparte se cargan las críticas negativas de muchas personas... pero bueno, hay que seguir, es su chamba de ellos, que se echen aceite para que todos lo que les digan les resbale”, agregó con la voz entre cortada.

Madre de Yoshimar Yotún se pronuncia sobre derrota de Perú

