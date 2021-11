¡Buenas noticias para ARMY! “Youth”, el nuevo drama de BTS, finalizó con la fase de grabaciones, así lo anunció la empresa encargada de esta realización el pasado 22 de noviembre de 2021. A continuación, te contamos de qué trata, quiénes son los actores, personajes y todo lo que debes saber sobre esta serie.

Desde que Big Hit anunció en el 2019 que “Youth” era uno de sus grandes proyectos, los seguidores de la famosa boy band esperan con ansias ver el drama basado en el universo de BTS. Si bien aún no hay muchos detalles de esta producción, se espera que sea un éxito.

La serie está dirigida por Kim Jae Hong, quien anteriormente trabajó en “Your Neighbor’s Wife” y “Steal Heart”, y el guion está a cargo de Kim Soo Jin. Chorokbaem Media, una empresa coreana encargada de realizar dramas muy reconocidos como “Memories of the Alhambra”, y Big Hit Entertainment son los encargados de coproducir “Youth”.

¿DE QUÉ TRATA “YOUTH”, EL DRAMA DE BTS?

“Youth” está basado en la era The Most Beautiful Moment in Life, que es parte de la historia ficticia de los álbumes, videos musicales y contenido de BTS desde 2015.

Se trata de una serie de ficción, por lo que aparecerán muchos personajes que ARMY no conoce y que no están relacionados con el grupo. Asimismo, el drama tratará temas importantes y dará voz a muchas historias, al igual que los videos oficiales del grupo.

BTS en la alfombra roja de los American Music Awards 2021 (Foto: Twitter)

TRÁILER DE “YOUTH”

“Youth”, el drama de BTS, todavía no cuenta con tráiler oficial. Sin embargo, ahora que las grabaciones llegaron a su fin es cuestión de días para ver un primer adelanto.

ACTORES DE “YOUTH”

En octubre de 2020, la producción dio a conocer a los jóvenes actores que serían parte del drama basado en el universo de BTS. Al principio se dijo que llevarían los mismos nombres de los integrantes de la banda; sin embargo, decidieron cambiar el guion debido a que hubo bastante descontento entre ARMY. A continuación, te presentamos el elenco principal de “Youth”.

Seo Ji-hoon

Noh Jong-hyun

Ahn Ji-ho

Seo Young-joo

Kim Yoon-woo

Jung Woo-jin

Jeon Jin-seo

El elenco principal de "Youth" fue anunciado en octubre del 2020

FECHA DE ESTRENO DE “YOUTH”

El drama de BTS aún no tiene fecha de estreno, pero lo más probable es que los capítulos lleguen a una plataforma de streaming a nivel mundial a fines de 2021 o a inicios de 2022, dependiendo de cuánto tiempo dure el proceso de post producción.