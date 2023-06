Durante la última semana de Mayo, la producción de Magaly Medina se mostró preocupada al conocer que uno de sus entrañables personajes estaba postrado en una cama de hospital y se trató de Víctor Angobaldo, quien con la voz un poco apagada y entre lágrimas, pidió volver a ver a Shirley Cherres y el Zopilote.

Muchos se quedaron sorprendidos cuando vieron que Víctor Angobaldo pedía la visita de Fernando Roca, más conocido como Zopilote, con quien tuvo un violento encuentro en el 2009 en el que casi terminan agarrándose a los golpes, motivo por el que muchos pensaron que existía rivalidad entre ambos.

El ‘Zopilote’ vio el reportaje de Magaly TV y no dudó en volar desde Arequipa a Lima para poder ver a Víctor Angobaldo con quien tendría una amistad desconocida por muchos: “Tú sabes que la fe mueve montañas y hay que ser fuerte, la vida es un reto y la gente fuerte como tú siempre sale adelante”, fue el mensaje de fuerza que le dio el exluchador a su antiguo archienemigo.

Víctor Angobaldo confesó que su molestia con el Zopilote era porque repetía en muchas ocasiones que estaba enamorado de Magaly Medina y esto para el ex de Shirley Cherres era una falta de respeto y pese a los años, el exluchador sigue firme en su posición: “Yo solamente decía mi opinión, que me gusta no, con todo respeto”.

Angobaldo no pudo evitar derramar unas lágrimas al ver que sus antiguos amigos de la farándula sí fueron a verlo en el hospital y agradeció a todos, incluyendo a Magaly por mostrarse preocupada por él: “Gracias a todos mis amigos, gracias a mi tía Magaly. Nunca pensé que Magaly tuviera esa actitud conmigo, tía, sabes cuánto te quiero y respeto”.

