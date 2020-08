Ricardo Zúñiga, el popular Zorro Zupe, fue denunciado por su amiga Fiorella Alzamora luego de pasar varios meses en su casa de Suecia, pues quedó varado por el cierre de fronteras. Y aunque había trascendido que su paradero era desconocido, la modelo Jamila Dahabreh informó que él continúa en Europa.

En diálogo con el diario Trome, Jamila comentó que logró contactarse con el Zorro Zupe, aunque admitió que no ha hablado con Fiorella Alzamora. En ese sentido, ella aseguró que el exconductor de “Válgame” no tiene temor de las autoridades:

“Hablé con él (‘Zorro’), pero no con Fiorella, por eso no sé si mi opinión pueda ser equitativa, porque debería haber escuchado a la otra parte. Él me dice que las cosas no son como se están diciendo, que él está tranquilo”, explicó Jamila Dahabreh.

“Me da pena, ambos son mis amigos, que esté pasando todo esto, realmente es un tema delicado”, señaló la modelo.

Según Jamila, el Zorro Zupe le aseguró que no se está escondiendo de las autoridades, aunque reconoció que no sabe en qué país se encuentra.

“No sé exactamente (dónde está), pero sigue en Europa”, indicó.

