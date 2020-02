El popular Ricardo Zúñiga, más conocido en el mundo de la farándula como el ‘Zorro Zupe’, volvió a mandar una indirecta en pleno programa en vivo. Y es que esta vez el panelista de “Válgame" lanzó una fuerte oración que podría ser para la conductora de espectáculos Magaly Medina.

Y es que recordemos que hace unos días, el amigo de Tilsa Lozano aprovechó las cámaras de su programa para dejar entrever que habría una conductora que estaría siendo engañada por su esposo.

“Yo la verdad conozco una conductora que sube fotos con su esposo, feliz y contenta y cada vez que puede se le escapa por la avenida La Marina, por ahí para. Ponle una buena cadena a tu marido que se te para escapando”, exclamó junto a sus compañeros de programa.

Tras estas declaraciones, en la última edición del programa “Válgame”, el ‘Zorro’ aprovechó y volvió a mandar una ‘chiquita’ al aire en vivo.

“A mi me encanta cuando nos llaman ‘chuckys’, ‘pitufos’, ahora nos han dicho hasta payasos. Yo soy un payaso feliz, vivo alegre, hago reír a la gente, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo no vivo adornado así me llenen de carteras y relojes”, mencionó el conductor entre risas.

“Ponle bozal, ponle bozal”, se le escucha decir a Janet Barboza.

Recordemos que por el Día de San Valentín, el esposo de la popular ‘Urraca’, el notario Alfredo Zambrano, le obsequió un costoso reloj en plena velada en el restaurant Marion ubicado en Miami.

¿Será que el Zorro tiene información super valiosa?

Zorro Zupe manda indirecta en vivo - Ojo (Video: Latina)

