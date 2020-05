El “Zorro” Zupe se encuentra varado en Suecia junto a la modelo Fiorella Alzamora, quien decidió grabar un video de preguntas al polémico personaje.

Una de las preguntas involucraba a Nicola Porcella, un gran amigo del Zorro Zupe.

“¿Te ‘chapaste’ a Nicola?”, le preguntó Fiorella Alzamora al Zorro Zupe, quien comenzó a reír.

Sin embargo, el Zorro aseguró que iba a responder la pregunta. “Voy a contestar... Sí”, señaló entre risas, mientras que Fiorella quedó sorprendida.

“¡Pero él me ‘chapa’ cuando está borracho! Viene y me busca”, explicó el Zorro Zupe.

Por su parte, Fiorella Alzamora bromeó sobre el pasado de Nicola Porcella: “Yo no sé porque yo no sé quién no se ha chapado a Nicola”.

Zorro Zupe - diario Ojo

