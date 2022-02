​Zumba limó asperezas con Mario Irivarren

Zumba contó que las cosas con Mario Irivarren están solucionadas, pese a que semanas atrás señalara que “él no tiene talento”. “Ya hablé con Mario, hemos trabajado juntos, la noticia se manejó de una forma que no era. Jamás le faltaría el respeto a alguien. Le dije lo que yo pensaba por wassap”, expresó.

Asimismo Zumba, se refirió a los comentarios de Vanessa Jerí, quien lo calificó de no ser inteligente. "Ella ha tenido comentarios feos, pero no le voy a responder, es una dama, mujer, pero fue totalmente humillante que diga que entre yo y Mario, uno era talentoso y el otro inteligente", añadió.

Zumba (Alejandro Benites), su nombre verdadero, dejó sentado que cuando habló de lo que hacían los chicos realities con su dinero, no hablaba de alguien en especial. "Él mismo dice que no aprovechó su momento estando en Combate, un amigos siempre le va aconsejar a otro, eso no ofende", indicó. Finalmente, dijo no saber que pasará en su futuro, por lo pronto sigue con sus show por Navidad. "Ojalá se dé la propuesta (en EEG), me gustaría chambear donde lo me ofrezcan. ¿BTL? Podría ser como Macaco (risas). Pero hay Zumba para rato", acotó.