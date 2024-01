Una gigantesca ballena varada sorprendió a los bañistas que visitaban la playa El Chorro, ubicada en la provincia de Camaná, el pasado sábado. La presencia del mamífero fue notada desde las primeras horas de la madrugada, generando alarma entre los ciudadanos que compartieron el avistamiento a través de las redes sociales.

Lamentablemente, el animal se encuentra sin vida y su cadáver emana un fuerte olor, lo que ha motivado a solicitar la intervención del personal municipal para su pronta remoción.

Aunque se presume que se trata de una ballena jorobada, una especie común en las aguas del Perú, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identificación ni se han determinado las causas de su fallecimiento. No obstante, no se observan indicios preliminares de que haya sido atacada por otro animal marino.

A falta de la presencia de especialistas en el lugar, un pescador local que examinó el cuerpo estimó que la ballena podría llevar varios días sin vida, dado su avanzado estado de descomposición. Este hallazgo ha generado preocupación entre la comunidad, ya que la presencia de restos de ballena varada puede representar un riesgo para la salud de los bañistas debido a la posible propagación de enfermedades.

Ante esta situación, se ha solicitado la intervención del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para realizar las evaluaciones correspondientes y determinar las medidas necesarias para mitigar cualquier impacto ambiental y garantizar la seguridad de quienes frecuentan la playa El Chorro.

VIDEO

Animal fue hallado por bañistas en playa de Arequipa. (VIDEO: Difusión)