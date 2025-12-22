La estación de verano, que tendrá elevadísimas temperaturas en febrero y marzo, se inició a las 10:03 a. m. de este domingo en el Perú, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Abraham Levy, “El Hombre del Tiempo”, alertó sobre la aparición de “islas de calor” en zonas urbanas de Lima, donde el cemento, el vidrio y el asfalto acumulan radiación térmica.

Tal fenómeno, que se dará este verano, en unos meses, provocará que las temperaturas en sectores como San Juan de Lurigancho y La Molina superen los 30 °C, especialmente durante las tardes, indicó.

Según el especialista, se esperan temperaturas de hasta 32 °C entre febrero y marzo, en Lima este.

Calentamiento

En Canal N, Levy explicó que los modelos climáticos de mediano y largo plazo anticipan un cambio en la temperatura del mar durante la segunda mitad del verano.

Señaló que de momento el mar es más frío de lo habitual, lo que modera el calor en la costa, pero el calentamiento progresivo intensificará las temperaturas en toda la franja hacia fin de verano.

Al igual que el Senamhi, Levy advirtió que en verano la exposición a los rayos ultravioleta se intensifica y eleva el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Por ello, acotó, debemos protegernos del sol para evitar enfermedades a la piel y cáncer con el uso de ropa adecuada, sombreros de ala ancha y protectores solares.

Se refrescan

Ayer, en playas de la Costa Verde -de Miraflores, Barranco y Chorrillos- muchos llegaron desde temprano para tomar sol, jugar y bañarse.

Entre varias piscinas que recibieron al público en Lima estuvieron las del club del Parque Zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. “El agua está riquísima y nos está relajando, no queremos salirnos”, exclamó una bañista dentro de una piscina.

Los rayos solares son más peligrosos para la piel entre las 10 a. m. y las 3 p. m., en que hay que protegerse más.