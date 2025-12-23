Con la llegada del verano, que junto a la temperatura eleva los ya altos índices de radiación solar ultravioleta que registra nuestro país, se recomienda tomar medidas para cuidarnos y evitar males dermatológicos y el temido cáncer a la piel.

Por ello, el Círculo Dermatológico del Perú (CIDERM Perú) exhortó a proteger la piel para prevenir lesiones que incrementan el riesgo de cáncer de piel.

“La inadecuada protección de la piel y la excesiva exposición al sol generan no solo la aparición de lesiones benignas, como envejecimiento prematuro y manchas”, indicó Sebastián Salinas Groppo, médico dermatólogo y coordinador de la Campaña Nacional de Prevención y Detección Temprana de Cáncer del CIDERM Perú.

Recalcó que la falta de protección a la piel “causa lesiones premalignas que con el paso del tiempo pueden convertirse en algún tipo de cáncer, como el melanoma, el cáncer cutáneo más agresivo y mortal”.

Medidas

El Círculo Dermatológico del Perú recomendó medidas: no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, las horas de mayor radiación solar ultravioleta; utilizar sombrilla, sombrero de ala ancha que cubra nuca y orejas; usar ropa de algodón de manga larga, oscura y de tejido tupido; y no exponerse innecesariamente al sol.

Luz solar

También hay que buscar la sombra al aire libre; aplicarse protector solar en zonas del cuerpo expuestas a la luz solar, hasta en días nublados, porque la radiación está presente todo el año; y aplicarse protector solar en los labios.

Otras medidas son usar lentes de sol y evitar exponer al sol a los menores de 1 año. La prevención es clave contra el cáncer a la piel.

No hay que usar perfumes y colonias si se va a estar expuesto al sol para así prevenir una reacción alérgica, aconsejan.