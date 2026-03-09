En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condecoró a 15 peruanas con la Orden al Mérito de la Mujer 2026, el máximo reconocimiento que otorga el Estado a las mujeres por su destacada trayectoria y su contribución al desarrollo del país, así como a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación del presidente José María Balcázar; la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Hary Yzarra Trelles, quienes rindieron homenaje a las condecoradas por su trabajo en favor de una sociedad con igualdad de oportunidades.

“Las 15 mujeres que hoy son distinguidas provienen de distintas regiones del país y representan causas diversas: derechos humanos, pueblos indígenas, pueblo afroperuano, desarrollo comunitario, ambiente, empresa, ciencia, cultura, deporte, fuerzas del orden, sectores tradicionalmente masculinizados, discapacidad y envejecimiento activo. Esa diversidad refleja la diversidad del Perú”, manifestó Yzarra Trelles.

En la XXIII Condecoración Orden al Mérito de la Mujer 2026, el Estado peruano reconoció a:

• Gissely Alvarado Ramírez, por su labor en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres y las poblaciones vulnerables.

• Elizabeth Corimanya Alegría, por su comprometida defensa de los derechos lingüísticos del quechua en beneficio de las mujeres de los pueblos indígenas originarios.

• Carmen Rosa Vilela Vargas, por su trabajo en la promoción y protección de los derechos del pueblo afroperuano.

• Inés Lisbet Alania Accilio, por su valioso desempeño en favor del desarrollo de sus comunidades.

• Ok Hwa Lee, por su labor en el cuidado del ambiente y la conservación de la biodiversidad.

• Ccori Siello Vega Neyra, por su aporte en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

• Soledad Cancho Palomino, por su trayectoria en el campo empresarial y su contribución a la autonomía económica de las mujeres.

• Giselhy Melina Manay Manay, por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados.

• Magaly Josefina Cisterna Silva (Cmdte. PNP), por su destacada trayectoria en la Policía Nacional del Perú.

• Alessandra Pacheco Gabriel, por su aporte en el campo de las letras, humanidades y artes.

• Raquel Asunta Antayhua Motta, por su destacada actividad en el deporte.

• María Esther Sucasaca Laura, por su ejemplo de superación y su contribución al desarrollo e integración del paradeporte en el país y la región.

• Trinidad Ventura Chuquizuta, por su ejemplo de vida como transmisora de los cantos ancestrales del ayhuaní del pueblo luyano en Amazonas.

Asimismo, se otorgaron dos condecoraciones excepcionales a la heroína tarmeña Petronila Abeleyra y Sotelo, figura clave en la Independencia del Perú, y a Aracely Quispe Neira, destacada ingeniera astronáutica de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

OJO AL DATO. Al 2025, esta condecoración ha sido otorgada a más de 476 lideresas a nivel nacional, en reconocimiento a sus aportes en los ámbitos social, cultural, económico y político del país.