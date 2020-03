Las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio y que no tengan la debida justificación o desacaten la prohibición de circular entre las 20:00 y las 05:00 horas, serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente, advirtió el ministro del Interior, Carlos Morán.

¿Qué me pasa si salgo a la calle sin justificación?

Al dar detallar los procedimientos aplicados a quienes vulneren estas restricciones, indicó que el Gobierno ha dictado medidas de prevención frente al coronavirus, por lo que su desacato implica, en primer término, la intervención y detención del infractor.

Posteriormente, el detenido será llevado por personal policial hasta la comisaría de la jurisdicción, donde será sometido a los controles biométricos de identidad, se le tomará una fotografía y se realizará la respectiva impresión digital, añadió el titular del Interior.

Ello, añadió, sin perjuicio de la denuncia penal que se interponga con participación del Ministerio Público, lo que implicaría la apertura de un proceso judicial, la notificación al detenido, su citación para las audiencias del caso y una eventual sanción de tipo penal.

Hasta 3 años

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, advirtió.

Incluso, si se incurre en resistencia a la autoridad, el Código Penal establece penas privativas de la libertad de entre seis meses y dos años, indicó Morán Soto, al recordar que la multa por circular en vehículos durante el horario prohibido asciende de S/ 6,300.

“La evaluación general es que una gran cantidad de ciudadanos vienen acatando las medidas que restringen el derecho a la circulación, pero a la vez aún existen casos de gente que no está acatando la cuarentena y está saliendo de sus casas”, comentó.

En ese sentido, informó que 80,000 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, están extremando los controles a nivel nacional para garantizar que estas medidas restrictivas sean cumplidas en prevención del Covid-19.

11 mil detenidos

El presidente Martín Vizcarra reveló que hasta este sábado, según un reporte que la Policía Nacional del Perú (PNP), han sido detenidos más de 11 mil ciudadanos por no respetar el aislamiento social obligatorio impuesto por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus.

El mandatario lamentó esta cifra y dijo esperar que no crezca más, puesto que el objetivo de la medida adoptada por su Gobierno es "cuidar la vida" de la ciudadanía.

“El informe que nos da la Policía Nacional revela que el acumulado hasta el día de ayer es que 11 mil ciudadanos que han sido detenidos por incumplir las normas que hemos dado, 11 mil ciudadanos. Quisiera que ese dato se quede ahí y no sigamos subiendo, por favor, cumplamos”, sostuvo el jefe del Estado en su pronunciamiento de este domingo.

“El objetivo que estamos buscando es cuidar la salud, la vida, de nosotros mismos, entonces, hagamos ese esfuerzo de cumplimiento”, señaló.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra anunció el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 15 días en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la propagación del brote de coronavirus (COVID-19) en el país.

La medida también implicó el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23:59 horas del lunes 16 de marzo.