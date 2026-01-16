La niña D.J.P. (4), sepultada en la víspera junto a sus padres por un huaico que arrasó su vivienda, fue hallada sin vida en el sector de La Olada, jurisdicción del centro poblado de Puerto Yurinaki, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.

Con el apoyo de una excavadora, rescatistas recuperaron el cuerpo dentro del lodo.

Los perros guardianes de la familia también murieron bajo el alud.

Decesos

En el primer día encontraron los cuerpos de Ronald Jara Surichaqui (27) y Thalia Pariona Enciso (26), padres de la niña, y de Miguel Huamán (47), natural de Acolla (Jauja), trabajador que los acompañaba.

La familia cuidaba sus cerdos con 14 perros para evitar robos, pues en diciembre fueron víctimas de abigeos.

Los padres y la niña dormían en el mismo ambiente y hallaron juntos a la muerte.