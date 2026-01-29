Viviendas dañadas, algunas de ellas inhabitables, y la destrucción de un puente peatonal y daños en la vía Puente Paucartambo-Oxapampa, con decenas de vehículos varados, provocaron las intensas lluvias en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.

Las lluvias intensas originaron la activación de la quebrada Tres Aguas, que afectó a viviendas, algunas hasta quedar destruidas.

Huaico

Ocurrió ayer, a las 3:30 de la madrugada, cuando por las fuertes precipitaciones pluviales se produjo la violenta activación de la citada quebrada que llevó a un huaico de lodo que destruyó todo a su paso y cortó la carretera entre Puente Paucartambo y La Cañera.

El sistema de agua y desagüe colapsó por la rotura de tuberías, y se cortó la electricidad en Churumazú y zonas rurales aledañas.

Hubo derrumbes de vías y casas, y árboles cayeron.