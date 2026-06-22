Con flores, rezos, música y expresiones de agradecimiento por todo lo que sus papás hicieron por ellos, miles acudieron ayer a cementerios de Lima y Callao para rendirles homenaje en el Día del Padre.

Aunque con menor asistencia que en el Día de la Madre, los momentos fueron emotivos porque se la mayoría acudió en familia, incluidos los más pequeños a quienes se les relataba anécdotas el bisabuelo, el abuelo y el papá fallecidos.

Camposantos

Preparados para la ocasión, los cementerios Nueva Esperanza (oficialmente llamado Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo), El Ángel, Presbítero Maestro y Baquíjano y Carrillo del Callao, abrieron sus puertas temprano.

Afuera, vendedores de arreglos florales, globos y comida tuvieron abundantes clientes entre los visitantes.

Comida y bebida

Muchos compraron los potajes y las bebidas favoritos de los difuntos y los llevaron hasta las tumbas, donde “compartieron” con el papá visitado en su última morada.

No faltaron momentos emotivos con responsos y oraciones por las almas de los padres, así como expresiones de amor con valses criollos interpretados por músicos con guitarra y cajón a cambio de unos soles.

Negocios

El clásico “Recordando a mi padre”, compuesto por Alicia Maguiña, sonó ante muchas tumbas, además de las canciones favoritas de los padres en vida.

También se ganaron alguito los cuidadores de autos estacionados en los exteriores y los limpiadores de lápidas y nichos que, con trapos, baldes de agua y escaleras eran muy solicitados para brindar sus servicios.

Papás que viven

Otros, tras acudir a los camposantos o no, celebraron a los padres de sus casas con alegría y ricos desayunos, almuerzos y hasta cenas, en restaurantes o con comida comprada por delivery para pasarla en el hogar.

Felices se vio a los padres, sobre todo más jóvenes, que aprovecharon el domingo para salir a los parques cercanos a sus casas o, si había tiempo, pasear por el Centro de Lima o ir al Parque de Las Leyendas.

Los parques zonales de Lima también abrieron sus puertas brindando a las familias alternativas de recreación y entretenimiento.

La mayoría evitó las flores naturales con agua para prevenir el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.