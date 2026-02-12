El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) oficializó el aumento de la tarifa de ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu, para turistas nacionales y extranjeros, a partir del próximo 1 de mayo.

Los extranjeros pagarán 11 soles más y los nacionales 5 más, al aplicarse esta nueva tarifa para la conservación y la gestión del área protegida del Santuario Histórico de Machu Picchu.

Visitar Machu Picchu costará más con nueva tarifa.

Costos

Para recorrer la llacta de Machu Picchu, los turistas extranjeros pagarán S/163 (con el adicional de S/11 sobre la tarifa base de S/152) y los turistas nacionales y de la Comunidad Andina pagarán S/69 (con el adicional de S/5 sobre la base de S/64).

¿Justificación?

Este incremento es para contar con recursos para el mantenimiento del parque, aseguró la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Para el circuito Machu Picchu y Wayna Picchu, las tarifas serán de S/211 y S/117 para extranjeros y nacionales, respectivamente.