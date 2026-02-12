Visitar Machu Picchu costará más y habrá que ver si con ello mejora el mantenimiento de la ciudadela.
Visitar Machu Picchu costará más y habrá que ver si con ello mejora el mantenimiento de la ciudadela.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) oficializó el aumento de la tarifa de ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu, para turistas nacionales y extranjeros, a partir del próximo 1 de mayo.

Los extranjeros pagarán 11 soles más y los nacionales 5 más, al aplicarse esta nueva tarifa para la conservación y la gestión del área protegida del Santuario Histórico de Machu Picchu.

Visitar Machu Picchu costará más con nueva tarifa.

Costos

Para recorrer la llacta de Machu Picchu, los turistas extranjeros pagarán S/163 (con el adicional de S/11 sobre la tarifa base de S/152) y los turistas nacionales y de la Comunidad Andina pagarán S/69 (con el adicional de S/5 sobre la base de S/64).

¿Justificación?

Este incremento es para contar con recursos para el mantenimiento del parque, aseguró la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Para el circuito Machu Picchu y Wayna Picchu, las tarifas serán de S/211 y S/117 para extranjeros y nacionales, respectivamente.