Como para confirmar que el presente otoño es irregular, las temperaturas volvieron ayer a elevarse en Lima y Callao, así como en todo el litoral peruano y la sierra sur, donde el sol brilló con intensidad y la población volvió a usar prendas de manga corta y sombrillas.

Este lunes, la capital amaneció con el cielo despejado y el sol apareció con plenitud, mientras los termómetros marcaron elevadas temperaturas, sobre todo en Lima este.

Además, por el friaje y la humedad, de día, la población de Iquitos (capital de Loreto) utilizó casacas, chompas y chullos.

Alta temperatura

Reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) marcaron 28 grados Celsius en distritos como San Juan de Lurigancho, La Molina y Carabayllo,

La sensación térmica se elevó un punto en La Molina, a 29 grados, al mediodía.

La presencia de brillo solar, con fuerza entre las diez de la mañana y las tres de la tarde, obligó a muchos a usar gorras, sombreros de ala ancha y hasta sombrillas.

Roca distinta

Las casacas y chompas usadas el domingo, cuando la temperatura bajó, sobre todo en mañanas y noches, volvieron a guardarse, mientras los polos o ropa ligera dominaron otra vez como vestimenta mayoritaria.

En diálogo con RPP, Angie Flores, vocera del Senamhi, adelantó que se espera que estas temperaturas se repitan este martes y el miércoles en la capital y otras regiones de la sierra del país.

Niveles altos

“Estamos presentando temperaturas de 28 grados en Carabayllo, San Juan de Lurigancho, esperamos que esas temperaturas se repitan este martes y el miércoles. Esto va a continuar todavía en los próximos días. Senamhi ya ha emitido un aviso meteorológico. De hecho, este es un aviso de fuerte intensidad, incluye áreas de la sierra y de la costa”, refirió.

Previsiones

Se prevé también temperaturas de hasta 36 grados en regiones de la costa norte del Perú, como Tumbes y Piura, “con temperaturas que podrían llegar incluso a 35 y 36 grados”, informó.

“Tenemos un cielo despejado, hay escasa cobertura nubosa a lo largo del litoral costero. Entonces, lo que estamos viendo nosotros a lo largo de la atmósfera es subsidencia de viento, quiere decir que los vientos descienden y favorece que se disipe la nubosidad. También tenemos ingresos de viento”, explicó.